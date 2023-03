Há 2h e 10min

Em «Quero é Viver, todos aguardam no exterior do café pela chegada de Ana (São José Lapa). Sérgio (Fernando Rodrigues) diz a Ana que têm uma surpresa para ela e esta fica espantada por ver as suas fotografias expostas, com as filhas a dizerem-lhe que prepararam aquela exposição para homenageá-la.