A homenagem de Fernanda Serrano e Maria do Céu Guerra ao realizador António-Pedro Vasconcelos!

Há 46 min

No «Goucha», recordámos o falecido realizador de cinema António-Pedro Vasconcelos. Um nome responsável por vários filmes conhecidos do grande público como «Jaime», «Call Girl» e os «Gatos não têm vertigens». Um apaixonado pelos livros, gastronomia, e um dos nomes gigantes da cultura partiu há cerca de um mês. Hoje, em estúdio, recebemos a sua filha Patrícia Vasconcelos, que faz uma homenagem ao pai. Ouvimos também a homenagem das atrizes Fernanda Serrano e Maria do Céu Guerra ao falecido realizador de cinema. Recorde-se que ambas as atrizes já participaram em filmes de António-Pedro Vasconcelos. A filha Patrícia reage à homenagem das mesmas.