Há 28 min

No «Dois às 10», recebemos Beatriz Andrade Ferreira, gestora da marca «Mimosa» que conta que decorre hoje a festa final do «Programa Mimosa Porquê», um programa que desafia as escolas de todo o país e os seus alunos a participarem e a mostrarem a importância de ser ativo, saudável e amigo do ambiente.