24 out, 12:28

No «Dois às 10», Vítor Neves, Presidente da Europacolon, deixa um apelo ao rastreio do cancro colorretal. A Europacolon em parceria com várias empresas está a realizar rastreios na Amadora em diferentes locais. Segundo um estudo da American Cancer Society a população africana tem uma probabilidade maior de ficar doente, daí este rastreio em bairros com predominância de população africana.