A importância dos cuidados paliativos para doentes e famílias: «São os últimos momentos de alegria»

Ontem às 12:18

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Elisabete, que está internada há quase um mês: «todos temos de morrer, não queria que fosse tão cedo, mas isso é uma coisa que não depende de nós». Acompanhamos o trabalho das enfermeiras e médicas no serviço de cuidados paliativos. Vítor desabafa que gostava de ter alta e tem saudades do cão Kiko. Nestes testemunhos ouvimos também que este serviço não apoia só os pacientes, mas também familiares.