A impressionante história de vida de Catarina: Da violência doméstica, ao bullying à depressão pós-parto - Veja a conversa completa

Há 1h e 26min

No «Dois às 10», conhecemos Catarina que decidiu partilhar a dura história de vida depois de ver um vídeo de outra jovem com a qual se identificou.

A jovem começa por revelar que as memórias que tem da infância não são as melhores que cresceu com os pais separados e a ver a mãe ser vítima de violência doméstica por parte de um novo companheiro – pai da irmã mais nova. Recorda um episódio em que a mãe levou dois estalos dentro do carro, revela que ele a ofendia bastante e que as discussões eram constantes tanto que ela para tentar proteger a irmã mais nova chegou a tirá-la de casa.

Catarina revela ainda que também na escola as coisas não estavam bem, pois desde o 1º ao 9º ano que foi vítima de bullying. A jovem recorda o abuso físico e verbal de que era alvo por parte dos colegas e revela que nunca contou nada a ninguém. Só que o facto de ir acumulando tudo fez com que o corpo começasse a dar sinais de que algo não estava bem. Dores e vómitos constantes fizeram-na ir muitas vezes às urgências e começar a tomar medicação até porque foi diagnosticada com depressão e ansiedade, algo que não foi fácil de aceitar.

Aos 23 anos, Catarina engravidou e no pós-parto soube que sofria de depressão bipolar foi ainda diagnosticada com depressão pós-parto, pois sentia que não era boa mãe, que não conseguia fazer nada pelo bebé no meio disto tudo teve ainda que lidar com os complexos do próprio corpo.

Admite que quando engravidou já pesava 90 quilos e que o número na balança continuou a subir tanto que em março deste ano (um ano depois de ter sido mãe) pesava 140 quilos. Confessa ter chorado muito por não caber na roupa e, apesar de, entretanto ter conseguido perder peso, o corpo ficou com marcas com as quais terá de viver para sempre estrias e peles penduradas são os grandes problemas, sobretudo na zona da barriga e dos braços por isso, voltar a gostar dela será complicado, sobretudo quando nunca se achou bonita.