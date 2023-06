Há 56 min

No «Goucha», Sílvia Lopes conta-nos que tinha 28 anos quando perdeu a sua única irmã. Ana sofria de depressão e pôs termo à vida no dia a seguir a comemorar 33 anos. Atirou-se de uma ponte a 18 de Abril de 2007 deixando dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 4. Sílvia encontrou na solidariedade e no ajudar os outros uma forma de fazer o luto.