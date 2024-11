A luta de Maria de Fátima: «Tive um médico que me disse que eu estava a gastar tempo e dinheiro com a minha filha»

Há 1h e 14min

Ana Catarina Queirós nasceu em 1997, em Ovar, e a sua chegada ao mundo trouxe um desafio inesperado para os pais, Maria de Fátima e António. Sem qualquer indicação prévia, descobriram que a filha nascera com Espinha Bífida na sua forma mais severa, uma condição neurológica que implicaria grandes limitações físicas e de saúde. Operada à medula com apenas 11 dias de vida, Ana passou o primeiro ano hospitalizada, lutando contra infeções graves e outras complicações. Contudo, contornou todas as previsões e tornou-se numa mulher independente.