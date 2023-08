A luta pela sobrevivência de uma filha: «É a vida real, é muito difícil de gerir»

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», Artur Vieira e Bárbara Gama falam do nascimento da filha prematura, com 6 meses de gestação e 730 gramas, e como recearam pela sobrevivência da bebé.