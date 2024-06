A lutar contra a força de um Tsunami, Mónica recorda: «Havia uma voz que me guiava...»

Há 1h e 20min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mónica Ribeiro, 33 anos. Esta jovem dizer que já sobreviveu a um dos maiores desastres naturais de que há memória: o Tsunami de 2004 na Tailândia. Na altura, a jovem tinha apenas 13 anos e passava férias com os pais na praia de Khao Lak, na Tailândia. Sozinha, conseguiu sobreviver à fúria do mar que matou mais de 200 mil pessoas, incluindo os progenitores, José e Maria Amélia Ribeiro. Hoje Mónica vive nos EUA, é casada e tem dois filhos, e faz questão de partilhar o seu testemunho que foi publicado em livro em 2023 - «Surviving a Tsunami At Thirteen». Mónica recorda o dia fatídico e descreve o acidente, no qual entrou em «modo de sobrevivência», e explica-nos de que forma é que foi «ajudada», em termos espirituais.