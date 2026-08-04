Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) diz que viu “Maria” beijar Simão (João Maneira) e todos ficam escandalizados. Diana (Inês Castel-Branco) não sabe o que dizer, mas a Condessa (Sílvia Rizzo) sai em sua defesa e diz que é mentira, pois esteve a noite toda com "Maria" no atelier. O Padre (Paulo Matos) diz que também lá esteve e todos acham que Beatriz está a mentir. Esta fica furiosa por ninguém acreditar nela.
A Madrasta- Beatriz expõe Diana à frente de todos: «Vi-te a beijar o Simão»
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