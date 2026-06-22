Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) acha melhor Francisca (Matilde Reymão) não ir à missa. Ela fica chateada por ele a excluir de tudo e pergunta-lhe se já contou aos filhos que vão casar. Pedro acha melhor deixar passar o aniversário da morte de Diana e Francisca culpa-o pelos filhos venerarem um fantasma. Beatriz entra e fica chocada ao ver o pai beijar Francisca. Beatriz vem furiosa por ter visto o pai aos beijos com Francisca. Carminho (Teresa Tavares) lembra que Pedro ficou viúvo há 20 anos. Miguel também acha que o pai não devia ter trazido Francisca ali para casa, no dia do aniversário da morte da mãe.
A Madrasta: Beatriz fica furiosa ao encontrar o pai aos beijos com Francisca
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