Em «Terra Forte», Carminho (Teresa Tavares) pergunta aos sobrinhos se vão ajudar na quermesse do centro social e Pedro (Albano Jerónimo) diz que sim. Miguel (Bernardo Cascais) comenta que Simão (João Maneira) bebeu demais e talvez não consiga ir. Beatriz (Catarina Nifo) diz que o viu beijar Maria e Carminho fica alerta. Miguel e Beatriz acham que Maria está a cercar a família, mas João Maria (Ruben Simões) não concorda. Carminho aconselha-os a ficarem longe de Maria.
A Madrasta: Carminho aconselha Miguel e Beatriz sobre Diana: «Metam-se longe dessa mulher»
Há 2h e 31min