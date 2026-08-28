A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

Há 2h e 8min

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) conta à Condessa (Sílvia Rizzo) que foi a casa de Pedro (Albano Jerónimo) decidida a contar a verdade aos filhos, mas Felícia (Isabel Abreu) já os tinha manipulado e eles acabaram por dizer-lhe coisas horríveis. No meio de tudo isto, Pedro anunciou que os dois iam casar-se, tornando a situação ainda mais complicada. A Condessa considera que Diana deve casar com Pedro e mostrar aos filhos quem realmente é.