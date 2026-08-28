TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

Há 2h e 8min
A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro - TVI

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) conta à Condessa (Sílvia Rizzo) que foi a casa de Pedro (Albano Jerónimo) decidida a contar a verdade aos filhos, mas Felícia (Isabel Abreu) já os tinha manipulado e eles acabaram por dizer-lhe coisas horríveis. No meio de tudo isto, Pedro anunciou que os dois iam casar-se, tornando a situação ainda mais complicada. A Condessa considera que Diana deve casar com Pedro e mostrar aos filhos quem realmente é.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Big Brother
Ontem às 17:39
1

Se tem este frigorífico em casa, deve ser devolvido imediatamente. O alerta é sério

Dois às 10
Ontem às 15:00
2

5 produtos indispensáveis para organizar o frigorífico: veja as soluções em imagens

20 set 2024, 16:59
3

É filho de uma das mulheres mais influentes e famosas de Portugal. Reconhece este bebé?

V+ TVI
Ontem às 10:41
4

Um verdadeiro luxo! Dolores Aveiro compra casa de milhões no Funchal: «É uma das maiores»

V+ TVI
19 ago, 14:57
5

Dívidas milionárias e crise no casamento? Famoso casal de atores parece estar a viver momentos difíceis

V+ TVI
27 ago, 12:27
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Big Brother
Ontem às 10:25

Desesperado, Cláudio Viana lança apelo para voltar a ver o filho: “Acostumei-me a alugar o meu filho”

Dois às 10
Ontem às 12:00

Aos 47 anos, famosa atriz enfrenta raro tumor cerebral: «Estou grata por estar viva»

Novelas
Ontem às 11:39

Cinema de luto: morreu um dos atores mais adorados e venerados de sempre

Novelas
27 ago, 14:22

«Ele vai odiar» Sem o consentimento de Diogo Maia, Ariana Miranda fez uma partilha íntima do casal

Big Brother
27 ago, 16:02

É filho de uma das mulheres mais influentes e famosas de Portugal. Reconhece este bebé?

V+ TVI
Ontem às 10:41

TVI PLAYER

A Madrasta: Diana lança armadilha ao assassino e deixa todos os suspeitos em alerta

A Madrasta
27 ago, 22:35

Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído

Big Brother
Ontem às 11:19

Big Brother Verão - Extra - 27 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 00:20

Emocionada e em lágrimas, Sara faz confissão inesperada a Nuno

Big Brother
Ontem às 19:23

A Madrasta: Francisca perde o controlo e decide revelar o segredo de Diana aos filhos de Pedro

A Madrasta
26 ago, 22:35

Em direto, Cristina Ferreira revela segredo familiar e protagoniza momento insólito

Dois às 10
Ontem às 11:13
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Família desespera sem notícias de um dador para Dudu

Terra Forte
Há 1h e 18min

Terra Forte: Vivi exige respostas sobre o passado de Armando e Lu

Terra Forte
Há 1h e 19min

Terra Forte: Maria de Fátima prepara vingança, mas teme pela vida de Dudu

Terra Forte
Há 1h e 20min

Terra Forte: Flor não esconde o choque com a aproximação de Sammy e Susette

Terra Forte
Há 1h e 21min

Terra Forte: Maria de Fátima prepara golpe para chegar à fortuna de Lu

Terra Forte
Há 1h e 22min

A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

A Madrasta
Há 2h e 8min
Mais

NOVELAS

Terra Forte: Vivi e Laura entram em confronto e testamento termina em discussão explosiva

Terra Forte
27 ago, 23:54

Terra Forte: Testamento de Armando deixa todos em choque com decisão sobre Lu

Terra Forte
27 ago, 23:53

A Madrasta: Francisca desaba perante o bebé e revela a verdade sobre Pedro

A Madrasta
27 ago, 23:05

A Madrasta: Diana apanha homem dentro de casa à procura do diário de Patrícia

A Madrasta
27 ago, 23:04

«Uma das coisas mais assustadoras da vida»: Fernanda Serrano surpreende com desabafo profundo antes de momento importante

Novelas
Ontem às 12:04

Aos 47 anos, famosa atriz enfrenta raro tumor cerebral: «Estou grata por estar viva»

Novelas
Ontem às 11:39