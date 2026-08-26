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A Madrasta: Diana admite ter estado na casa da praia e rejeita casamento

Ontem às 23:05
A Madrasta: Diana admite ter estado na casa da praia e rejeita casamento - TVI

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) admite que esteve na casa da praia, explicando que foi à procura de algo que pudesse provar a sua inocência. Pedro (Albano Jerónimo) pergunta-lhe se já tem uma resposta sobre o casamento, mas Diana responde que não, porque não confia nele. Pedro fica indignado, mas também admite que não consegue confiar nela. Diana diz-lhe que ele devia confiar, porque, para ela, «o amor é isso mesmo».
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