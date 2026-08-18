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«A Madrasta»: Diana declara o seu amor a Pedro e Simão fica cheio de ciúmes

Há 32 min
«A Madrasta»: Diana declara o seu amor a Pedro e Simão fica cheio de ciúmes - TVI

Na novela «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) cruza-se com Simão (João Maneira) e ele pergunta-lhe porque tinha uma foto de Beatriz (Catarina Nifo) em bebé em sua casa. Diana (Inês Castel-Branco) diz que foi Pedro (Albano Jerónimo) que lhe mostrou e deixou-a lá. Simão (João Maneira) fica com ciúmes e pergunta se Pedro (Albano Jerónimo) tem ido a sua casa. Diana (Inês Castel-Branco) diz que sim e assume que ainda gosta dele. Simão (João Maneira) engole em seco, mas agradece a sinceridade. Diana (Inês Castel-Branco) fica a pensar no que disse.
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