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A Madrasta: Diana descobre o segredo de Pedro

Há 2h e 28min
A Madrasta: Diana descobre o segredo de Pedro - TVI

Em «A Madrasta», Diana liga a Pedro e diz-lhe que quer falar com ele. Pedro diz que agora não pode e Diana ameaça ir a sua casa. Pedro pergunta-lhe onde está e diz que vai ter com ela.

Beatriz pergunta pelo pai e Carminho diz que ele janta com Francisca. Beatriz diz que começou o abandono ao lar. João Maria chega e Carminho fica aliviada. Ele diz que foi dar uma volta, para não contar que esteve na empresa.

Diana pergunta a Pedro se é verdade que rejeita Beatriz, por não ter a certeza se é sua filha. Pedro diz que apesar dessa desconfiança, nunca a tratou de maneira diferente.

Diana questiona-o sobre o outro filho e ao saber a idade dele, percebe que Pedro engravidou outra mulher, quando ainda estavam juntos. Pedro nega, mas não pode explicar.
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