A Madrasta- Diana está decidida: «Vou aparecer e vou desmascarar o assassino»

Ontem às 23:02

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) escolhe um vestido de noiva, enquanto ouvimos o Padre (Paulo Matos) contar a Diana (Inês Castel-Branco) tudo o que sabe sobre Francisca. Esta atende a chamada de Diana. Diana pergunta ao Padre quem era a mulher com quem esbarrou na rua. Ele conta-lhe que é a noiva de Pedro e Diana fica muito indignada por ele ir pôr uma mulher no seu lugar, que será madrasta dos filhos. Diana diz que quer saber tudo sobre ela e pesquisa as suas redes sociais. Depois liga-lhe, dizendo que é desenhadora de joias e quer fazer uma parceria. Diana convida Francisca para uma exposição que vai organizar amanhã. Depois diz que só falta convidar todos os outros e descobrir quem é o assassino.