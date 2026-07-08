A Madrasta- Diana liga a Laura: «Sou uma amiga que lhe ligou para mostrar o que o seu marido anda a fazer»

Ontem às 23:03

Em «A Madrasta», Renato (Sérgio Praia) queixa-se por agora só comerem massa. Laura (Madalena Brandão) diz que enquanto Pedro não lhes der o dinheiro, vai ter de ser assim. Laura recebe uma chamada de um número que não conhece. Diana (Inês Castel-Branco) liga a Laura, diz que é uma amiga sua e que lhe quer falar sobre o marido. Diana diz a Laura para ir ao hotel dos Mastros, amanhã às duas, para ficar a saber o que o marido anda a fazer. Laura olha para Renato desconfiada e diz que podem visitar Xavier (Vítor D'Andrade) amanhã. Renato diz que vai ter um dia muito ocupado e Laura fica ainda mais desconfiada.