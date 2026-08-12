A Madrasta: Diana sofre novo atentado à sua vida

Há 2h e 14min

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) vem para a sala com Francisca (Matilde Reymão) e Beatriz (Catarina Nifo). Além dos convidados que já lá estavam, também está Diana (Inês Castel-Branco), que acabou de chegar e com quem Forjaz fala, galanteador. Forjaz diz que tinha a certeza de que iam voltar a ver-se. Diana troca um olhar com Pedro, que fica aliviado por vê-la ali. Uma empregada coloca um prato na mesa para Diana e despeja umas gotas no mesmo. Ouvimos Francisca dizer que não sabia que “Maria” também vinha. Pedro relembra que é um almoço de acionistas e que “Maria” é acionista, como tal faz sentido estar ali. Felícia (Isabel Abreu) achou que era só para os acionistas principais. “Maria” diz que pediu para participar, para conhecer melhor toda a gente. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz perdem a vontade de almoçar e vão para o quarto. Carminho (Teresa Tavares) diz que o almoço está servido. Todos se sentam à mesa e há alguma confusão com mudanças de lugares. Carminho pede para retirar os pratos de Beatriz e Miguel. Felícia está irritada com a surpresa. Forjaz faz conversa com Diana. Todos fazem comentários sobre haver caras novas, mas fingem que estão entusiasmados com isso e brindam.