TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A Madrasta: Diana visita Miguel e cruza-se com Beatriz

Há 3h e 59min
A Madrasta: Diana visita Miguel e cruza-se com Beatriz - TVI

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) esconde-se atrás do ramo de flores, para que Xavier (Vitor d'Andrade) não a reconheça. Este manda vir com o enfermeiro e Clarisse (Paula Neves) fica incomodada. Xavier segue caminho para fazer o exame e Diana respira de alívio. Nisto, Beatriz (Catarina Nifo) sai do quarto de Miguel (Bernardo Cascais) e Diana emociona-se ao vê-la. Beatriz nem dá por Diana. Diana visita Miguel e diz que soube do acidente pelos vizinhos do prédio. Miguel estranha, mas não dá importância. Diana pergunta-lhe como está e o que aconteceu. Miguel assume que ia rápido demais e promete ter mais cuidado. Conta também que estava chateado com o pai, mas vai voltar para casa dele para recuperar.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Esqueça a ventoinha e o ar condicionado. É assim que os egípcios mantêm a casa fresca sem aparelhos.

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Sem ar condicionado? Estes truques são essenciais para sobreviver ao calor em casa

12 jul 2022, 16:19
2

Antes do jogo decisivo contra Espanha, Sandra Felgueiras escreve carta a Cristiano Ronaldo: «Até eu fui injusta contigo»

Dois às 10
Ontem às 11:52
3

Cristiano Ronaldo faz 40 Anos! Eis 40 feitos que o tornam numa das maiores lendas de sempre

V+ TVI
5 fev 2025, 10:47
4

Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza

Big Brother
Ontem às 19:09
5

Chegou o grande dia. Dylan Fonte emociona-se ao lado de Inês Gama: «Foram muitos meses a preparar»

Dois às 10
Ontem às 09:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Big Brother
Ontem às 12:53

Está decidido. Após declarações de Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo toma decisão e acaba com todas as dúvidas

Dois às 10
Ontem às 15:42

Ao lado do namorado, Rita Pereira deslumbra com visual sexy e ousado: "MUSA DO VERÃO"

Novelas
Ontem às 15:07

De ‘mean girl’ do Big Brother a mulher de futebolista e mãe: A nova vida desta ex-concorrente vai supreendê-lo

Big Brother
Ontem às 15:30

Parece um paraíso tropical, mas fica em Portugal: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão

V+ TVI
3 jul, 11:26

O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

Dois às 10
Ontem às 14:44

TVI PLAYER

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

Big Brother
Ontem às 11:15

Mariana Sá desolada com a ausência de Miguel na Casa principal: «Dormi mal...»

Big Brother
Ontem às 19:37

Big Brother Verão - Gala - 5 de julho de 2026

Big Brother
5 jul, 21:35

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 10 de julho de 2026

A Madrasta
3 jul, 20:26

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 9 de julho de 2026

A Madrasta
3 jul, 19:19

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 8 de julho de 2026

A Madrasta
3 jul, 19:16
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Babi beija Caio

Terra Forte
Há 3h e 5min

Terra Forte: Sammy apanha Maria de Fátima a rezar por Dudu e fica emocionado

Terra Forte
Há 3h e 6min

Terra Forte: Luzilei tem provas de que António está numa relação com Débora

Terra Forte
Há 3h e 7min

Terra Forte: Carla deixa José atónito: «Chegou o momento de cada um seguir o seu caminho»

Terra Forte
Há 3h e 8min

Terra Forte- José para Carla: «Ficámos um com o outro só porque sim»

Terra Forte
Há 3h e 9min

A Madrasta: Diana desmaia ao perceber quem é Simão

A Madrasta
Há 3h e 57min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

Novelas
3 jul, 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Novelas
3 jul, 10:40

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Novelas
3 jul, 11:01

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

Novelas
2 jul, 10:04

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Novelas
3 jul, 09:59

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

Novelas
3 jul, 08:57