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«A Madrasta»: Felícia desespera com notícia devastadora sobre o filho: «Não aguento»

Há 2h e 40min
«A Madrasta»: Felícia desespera com notícia devastadora sobre o filho: «Não aguento» - TVI

Na novela «A Madrasta», o Médico explica que vão começar a fazer os testes de compatibilidade pela família direta: pais e irmãos. Pedro (Albano Jerónimo) revela que não é o pai biológico e o médico pergunta se tem contacto com os pais biológicos. Pedro (Albano Jerónimo) diz que não e o médico diz que nesse caso, podem testar a família e se ninguém for compatível, vai para lista de espera. Felícia (Isabel Abreu) sofre.
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