Felícia (Isabel Abreu) vai a casa de Francisca, mas esta avisa logo que está sem paciência. Francisca diz que não vale a pena tentar impedir o casamento porque o próprio Pedro já tratou de o adiar. Felícia revela que foi ali para a ajudar.
Francisca pergunta a Felícia porque quer ajudá-la, se a odeia. Felícia explica que odeia ainda mais Diana e que, se já a afastou uma vez de Pedro, poderá fazê-lo novamente com a ajuda dela.
A Madrasta: Felícia quer ajudar Francisca a afastar Diana de Pedro
Há 47 min
Felícia (Isabel Abreu) vai a casa de Francisca, mas esta avisa logo que está sem paciência. Francisca diz que não vale a pena tentar impedir o casamento porque o próprio Pedro já tratou de o adiar. Felícia revela que foi ali para a ajudar.