Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) está a discursar sobre Diana (Inês Castel-Branco), quando vê Francisca (Matilde Reymão), fica nervoso e atrapalha-se. Beatriz (Catarina Nifo) vê Francisca e repreende-a por estar ali. Francisca pede a Pedro para esclarecer tudo com os filhos e diz que fica à espera dele. Pedro cancela a missa e manda todos para casa. O Padre recorda os conselhos que deu a Diana, antes de se casar com Pedro.
A Madrasta: Francisca aparece na missa em memória de Diana e o caos instala-se
Há 1h e 35min