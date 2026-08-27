Em «A Madrasta», abalada com tudo o que está a acontecer, Francisca desabafa com o bebé que ainda não nasceu, lamentando sentir que já ninguém o quer. A jovem reconhece que pensava estar apaixonada por Pedro, mas percebe agora que procurava sobretudo a segurança que ele lhe podia dar. Confessa ainda estar apaixonada por Ricardo (Diogo Fernandes), apesar de considerar que ele é «uma besta». Perante a situação em que se encontra, Francisca culpa Diana e o ódio contra ela começa a crescer.
A Madrasta: Francisca desaba perante o bebé e revela a verdade sobre Pedro
Há 2h e 55min