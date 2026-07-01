A Madrasta: Francisca muda de ideias e aparece no jantar de noivado

Há 1h e 6min

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) finge que não percebe porque estão todos tão surpreendidos com a sua presença. Renato (Sérgio Praia) pergunta se eles se reconciliaram e Laura (Madalena Brandão) diz que sim, como é óbvio. Felícia (Isabel Abreu) pergunta se Pedro (Albano Jerónimo) sabe dessa reconciliação. Ricardo aparece para devolver o telemóvel a Beatriz e Laura fica em pânico, pois conhece-o. Simão diz que ele está em todo o lado.