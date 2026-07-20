TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A Madrasta: Laura ameaça Renato: "estás cheinho de medo que ela descubra as fraudes que tu tens andado a fazer"

Ontem às 23:17
A Madrasta: Laura ameaça Renato: "estás cheinho de medo que ela descubra as fraudes que tu tens andado a fazer" - TVI

Em «A Madrasta», Renato Garcez (Sérgio Praia) acha que Laura Garcez (Madalena Brandão) se excedeu ao prometer a Francisca Mendes (Matilde Reymão) que ia tirar Diana (Inês Castel-Branco) do seu caminho. Laura não concorda e promete que é isso mesmo que vai fazer, pois a sua sobrinha tem de casar com Pedro (Albano Jerónimo) para garantir os seus rendimentos. Laura aconselha Renato (Sérgio Praia) a arranjar uma forma de se sustentar, pois será cada um por si.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Dois às 10
Ontem às 16:22
1

Mauro Jesus

V+ TVI
16 jul 2025, 16:32
2

«É o amor da minha vida»: cara da TVI 'declara-se' a Matilde Reymão em direto

V+ TVI
Ontem às 12:25
3

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

18 jul, 19:47
4

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Dois às 10
Ontem às 10:09
5

Camping Colina do Sol

18 abr 2024, 10:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Dois às 10
Há 2h e 58min

As redes sociais já escolheram: estes são os looks favoritos da Festa de Verão da TVI

Novelas
Ontem às 15:13

Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Big Brother
Ontem às 21:58

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Dois às 10
Há 2h e 9min

Conheça os novos nomeados do Big Brother Verão. Cinco concorrentes estão em risco

Big Brother
Ontem às 22:46

O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

Big Brother
Há 53 min

TVI PLAYER

Há "grupos organizados" a assaltar casas. Aqui tem dicas para proteger a sua

Diário da Manhã
Ontem às 10:27

Big Brother Verão 2026 - Gala - 19 de julho de 2026

Big Brother
19 jul, 22:00

Dois às 10 - Primeira entrevista de Pedro após expulsão do Big Brother Verão

Dois às 10
Ontem às 09:50

Big Brother Verão 2026 - 21 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

A Madrasta: Diana confronta Pedro sobre o seu outro filho

A Madrasta
17 jul, 22:30

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

Dois às 10
Ontem às 11:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira comenta relação de Nuno e Raquel: «Acho que ele já nem pode olhar para ela»

Dois às 10
Há 22 min

Nomeações no Big Brother Verão geram revolta em estúdio: «Não faz sentido, é muito falso»

Dois às 10
Há 39 min

Millennium Estoril Open 2026 - Frederico Ferreira Silva x Luca Van Assche

Millennium Estoril Open - Os Jogos
Há 46 min

Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão

Dois às 10
Há 52 min

Millennium Estoril Open 2026 - Henrique Rocha x Pedro Martinez

Millennium Estoril Open - Os Jogos
Há 1h e 0min

Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»

Dois às 10
Há 1h e 7min
Mais

NOVELAS

“Que deusa”: esta famosa atriz parou a passadeira vermelha da festa da TVI com um decote nunca antes visto

Novelas
Ontem às 16:14

Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz descoberta chocante sobre a sua família

Novelas
Ontem às 14:22

Esta atriz foi protagonista de Morangos com Açúcar e hoje vive uma luta diária contra o autismo: «Muito cansativo»

Novelas
Ontem às 16:01

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro descobre segredo de Xavier

Novelas
Ontem às 13:22

«Estou arrepiada»: casal famoso surpreende convidados e protagoniza um momento mágico em casamento

Novelas
Ontem às 15:35

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia prepara plano contra Diana

Novelas
Ontem às 10:46