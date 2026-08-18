«A Madrasta»: Leo declara-se a Beatriz, mas tudo corre mal. Veja o que aconteceu

Há 33 min

Na novela «A Madrasta», Leo (Manel Marts) fica consternado ao saber que João Maria (Ruben Simões) precisa de fazer um transplante. Beatriz (Catarina Nifo) diz-lhe que se tivesse vindo vê-la antes, saberia. Leo (Manel Marts) diz que veio e até falou bastante, pois foi mais fácil com ela a dormir. Leo (Manel Marts) declara-se a Beatriz (Catarina Nifo), mas ela não acha que seja o momento certo, pois tem demasiados problemas na sua vida. Ele vai embora, envergonhado.