A Madrasta: Leo e Ricardo envolvem-se à pancada no hospital por Beatriz

Há 1h e 36min

Em «A Madrasta», Leo (Manel Marts) vem visitar Beatriz (Catarina Nifo), mas cruza-se com Ricardo (Diogo Fernandes) e manda-o embora. Ricardo pergunta a Leo se a família de Beatriz já sabe que ele não é professor de ioga coisa nenhuma. Leo fica irritado e diz que também pode contar que o pai dele não morreu e que contratou Sandra para o separar de Beatriz. Envolvem-se à pancada e é Pedro (Albano Jerónimo) que os separa.A Madrasta: Leo abre o coração e declara-se a Beatriz. Felícia ouve tudo