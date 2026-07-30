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A Madrasta: O acordo que pode mudar tudo entre Pedro e Diana

Há 1h e 18min
A Madrasta: O acordo que pode mudar tudo entre Pedro e Diana - TVI

Em «A Madrasta» Os acionistas estão todos reunidos para dar início à reunião. Pedro (José Condessa) diz que falta um e Diana (Sara Matos) chega, deixando todos espantados.

Xavier (Rui Santos) pergunta se aquilo é alguma brincadeira e Miguel (Pedro Sousa) e Simão (Tiago Felizardo) perguntam desde quando Maria é acionista. Pedro (José Condessa) revela que "Maria" adquiriu algumas ações e dá início à reunião. Pedro (José Condessa) aceita dar as ações a Diana (Sara Matos), desde que ela cumpra o que já estava acordado em relação às visitas aos filhos e a não lhes contar a verdade.
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