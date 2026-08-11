A Madrasta: O passado violento de Ricardo e Celina

Há 1h e 19min

Em «A Madrasta», **FLASHBACK INÉDITO DE HÁ 3 ANOS** Ricardo (Diogo Fernandes) e Celina (Diana Palmerston) estão a beijar-se, quando ele repara numa marca no pescoço de Celina e a acusa de o andar a trair. Celina diz que é uma alergia, mas Ricardo não acredita e dá-lhe um estalo. Celina fica muito assustada e diz que quem anda com outras é ele. Celina diz que o ama e chora. Celina avisa Ricardo para deixar Leo (Manel Marts) em paz, ou diz a toda a agente que ele é violento e mostra as marcas que ele lhe fez. Ricardo fica furioso. Diana (Inês Castel-Branco) não gosta de saber que Ricardo trabalha ali e pede para falar com Pedro (Albano Jerónimo).