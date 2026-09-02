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A Madrasta: Pedro acredita na inocência de Diana

Ontem às 23:04
A Madrasta: Pedro acredita na inocência de Diana - TVI

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) tenta ligar a Francisca (Matilde Reymão), mas ela não atende. Mais tarde, conta a Carminho (Teresa Tavares) que Francisca também lhe disse que o filho não era seu.

Pedro pergunta à mãe o que sabe sobre o assunto, mas Carminho explica que apenas ouviu Raquel (Inês Herédia) dizer isso. Pedro percebe que Carminho é contra o seu casamento com Diana (Inês Castel-Branco) e afirma acreditar que ela está inocente. Carminho fica sem compreender a mudança de opinião do filho.
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