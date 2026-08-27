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A Madrasta: Pedro anuncia o fim do noivado e surpreende a família

Há 3h e 3min
A Madrasta: Pedro anuncia o fim do noivado e surpreende a família - TVI

Em «A Madrasta», durante o jantar, a família reúne-se para brindar ao regresso de João Maria (Rúben Simões). Pedro (Albano Jerónimo) aproveita o momento para revelar que terminou o noivado com Francisca (Matilde Reymão), deixando os filhos satisfeitos com a notícia. Carminho (Teresa Tavares) fica surpreendida e questiona Pedro. Entretanto, Felícia (Isabel Abreu) recebe a mensagem de Diana (Inês Castel-Branco) e fica tensa.
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