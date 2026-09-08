A Madrasta: Pedro é levado para o hospital em perigo 

Há 2h e 16min

Em «A Madrasta», todos ficam em choque com o que acabou de acontecer. Diana (Inês Castel-Branco) continua agarrada a Pedro (Albano Jerónimo), que está a sangrar, enquanto os presentes tentam perceber o que aconteceu. Os paramédicos chegam e levam Pedro. Felícia quer acompanhá-lo, mas Diana garante que será ela a ir. Entretanto, todos questionam de onde veio o tiro e quem queria matar Pedro. Diana acredita que o disparo era, na verdade, destinado a si.