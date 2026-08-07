A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

Ontem às 23:05

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) tem dificuldade em concentrar-se no trabalho, por saber que alguém tentou matar Diana (Inês Castel-Branco). Ricardo (Diogo Fernandes) aparece para falar com Pedro e este pergunta-lhe o que se passa entre ele e Beatriz (Catarina Nifo). Ricardo diz que são só amigos e Pedro pergunta-lhe se costuma assediar as amigas, pois foi isso que Maria viu. Ricardo diz que foi um mal entendido.