TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A Madrasta: Pedro já não quer casar com Francisca

Há 13 min
A Madrasta: Pedro já não quer casar com Francisca - TVI

Francisca (Matilde Reymão) vai ter com Pedro (Albano Jerónimo) e pergunta-lhe se ficou chateado por ter perdido o anel.

Pedro diz que não tem nada a ver com isso, mas já não pode casar.

Francisca fica furiosa depois de Pedro lhe ter dito que não podem casar já. Pedro diz que com o regresso de Diana (Inês Castel-Branco), tem de ter mais cuidado com os filhos, para não os perder. Francisca acha que Pedro devia contar a verdade aos filhos e Diana deixava de ser um problema. Pedro não pode fazer isso, pois iria contra o que ele fez toda a vida.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Zoomarine: o parque português que é referência lá fora

4 set 2025, 11:22
2

Luto na televisão e na música: apresentador icónico morreu aos 68 anos

V+ TVI
16 jul, 09:52
3

Revelação inesperada! Raquel já viveu uma história de amor com este ex-concorrente do Big Brother

Big Brother
Ontem às 15:35
4

Entrou virgem no Secret Story, 15 anos depois é pai e está muito diferente. Recorde a história deste ex-concorrente

Big Brother
Ontem às 18:22
5

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Dois às 10
13 jul, 17:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player

Quem Matou o Galo de Barcelos?
13 jul, 09:00

Por esta não esperava. João Ricardo é surpreendido por Sara Jesus em direto: «Não esqueço as coisas menos positivas»

Dois às 10
Ontem às 10:42

Ninguém esperava este desfecho! Assim chegou ao fim a relação entre Raquel e Nuno

Big Brother
Ontem às 10:30

Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

Novelas
16 jul, 15:04

Há um detalhe na casa de sonho de Cristiano Ronaldo que ninguém conseguiu ignorar: «É de mau gosto»

V+ TVI
16 jul, 12:17

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

Dois às 10
16 jul, 17:00

TVI PLAYER

A Madrasta: Diana confronta Pedro sobre o seu outro filho

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão 2026 - Extra - 18 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

A Madrasta: Xavier tem medo de morrer e confia o seu segredo a Pedro

A Madrasta
16 jul, 22:20

Big Brother Verão 2026 - Especial - 17 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 21:35

Mariana - 18 de julho de 2026

Mariana
Hoje às 03:40

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 22 de julho de 2026

A Madrasta
Ontem às 15:14
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Madrasta: Padre aconselha Pedro a fazer teste de paternidade

A Madrasta
Há 5 min

A Madrasta: Pedro já não quer casar com Francisca

A Madrasta
Há 13 min

A Madrasta: Diana não quer que os filhos saibam que está viva

A Madrasta
Há 22 min

Diário da Manhã - 18 de julho de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 18 de julho de 2026

Mariana
Hoje às 03:40

Big Brother Verão 2026 - Extra - 18 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Madrasta»: Diana vai ao jantar de acionista na casa dos Magalhães Neto

Novelas
Hoje às 00:00

Vem aí em«Terra Forte»: Vivi toma decisão drástica por causa de Luna

Novelas
Ontem às 18:16

“Lembro-me de ser a última a chegar”: Sara Barradas recupera recordação especial e deixa fãs sem fôlego

Novelas
Ontem às 14:46

Vem aí em «A Madrasta»: Simão declara-se a Diana e Pedro apanha-os juntos

Novelas
Ontem às 17:12

“Só falta marcares a festa”: Rita Pereira surge deslumbrante em vestido de noiva

Novelas
Ontem às 14:26

Casamento à vista? Marta Melro posa com vestido branco e deixa fãs em alvoroço

Novelas
Ontem às 14:12