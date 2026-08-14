Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) diz que já foi à polícia, conseguiu saber o nome do condutor e amanhã vai falar com ele. Diana (Inês Castel-Branco) também quer ir, mas Pedro pede-lhe para o deixar resolver aquilo. Diana conta que Beatriz (Catarina Nifo) acordou e a chamou de mãe. Pedro emociona-se e beija Diana. Ela trava-o, pois sabe que ele ainda não acredita nela. Eduardo (Rúben Garcia) avisa Diana que Camila (Ana Lopes) vai ser libertada.
A Madrasta: Pedro não resiste e beija Diana
Há 1h e 37min