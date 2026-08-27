A Madrasta: Pedro revela a Carminho a verdadeira razão para ter terminado o noivado

Há 2h e 54min

Em «A Madrasta», Carminho tenta perceber por que motivo Pedro desistiu do casamento e questiona-o sobre a possibilidade de o bebé de Francisca não ser seu. Pedro esclarece que não foi essa a razão e admite que não conseguia casar com uma pessoa enquanto pensava noutra. O empresário acredita ainda que Diana pode estar inocente e a ser ameaçada, razão pela qual a pediu em casamento, com o objetivo de a proteger. Carminho fica a assimilar a revelação.