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A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

Ontem às 23:02
A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado - TVI

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) vai buscar Diana (Inês Castel-Branco) para irem ao cartório e conta-lhe que tentou falar com Xavier, mas este deu ordens para que ninguém entrasse. Diana fica abatida. Pedro tenta tranquilizá-la, garantindo que os filhos e Felícia (Isabel Abreu) não vão dificultar a vida dos dois, e surpreende-a ao oferecer-lhe um anel de noivado. Nesse momento, Eduardo (Ruben Garcia) chega e interrompe o momento. Pedro não esconde o incómodo e fica ainda mais desagradado quando Eduardo se apresenta.
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