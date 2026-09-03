A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

Ontem às 23:02

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) vai buscar Diana (Inês Castel-Branco) para irem ao cartório e conta-lhe que tentou falar com Xavier, mas este deu ordens para que ninguém entrasse. Diana fica abatida. Pedro tenta tranquilizá-la, garantindo que os filhos e Felícia (Isabel Abreu) não vão dificultar a vida dos dois, e surpreende-a ao oferecer-lhe um anel de noivado. Nesse momento, Eduardo (Ruben Garcia) chega e interrompe o momento. Pedro não esconde o incómodo e fica ainda mais desagradado quando Eduardo se apresenta.