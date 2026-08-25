A Madrasta: Pedro termina o casamento e Francisca faz uma ameaça arrepiante

Há 2h e 22min

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) fica em choque quando Pedro (Albano Jerónimo) lhe diz que não pode casar com ela, embora garanta que estará sempre presente para o filho e que nada lhe faltará. Francisca percebe que Pedro mudou de ideias por causa de Diana (Inês Castel-Branco) e confronta-o, perguntando se vai contar aos filhos que a mãe deles é uma assassina. Desesperada, Francisca abandona Pedro e garante-lhe que nunca mais verá nem ela, nem o bebé.