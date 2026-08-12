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A Madrasta: Picasso cai do telhado da igreja

Há 2h e 17min
A Madrasta: Picasso cai do telhado da igreja - TVI

Em «A Madrasta», Cajó (Joaquim Horta) e Picasso (Pedro Teixeira) chegam com os materiais para as obras. Conseguiram um desconto e sobrou dinheiro. Picasso olha para uma nota, tentado a ir comprar raspadinhas. Cajó manda Picasso subir ao telhado, mas ele diz que tem vertigens. Cajó acha que é uma desculpa, mas Picasso tem mesmo vertigens e fica paralisado. Ju (Leonor Seixas) vem entregar flores ao Padre Tobias (Paulo Matos) e ele conta-lhe que pediu a Cajó e Picasso para arranjarem o telhado. Ju fica muito surpreendida, pois Picasso tem vertigens. Ouve-se um estrondo do escadote a cair no chão. Todos ajudam Picasso a deitar-se no sofá, depois de ter caído do telhado. Ju questiona Cajó se não sabia que Picasso tinha vertigens e ele diz que não. O Padre vai chamar um médico.
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