Em «A Madrasta», Condessa (Silvia Rizzo) dá uma aula de pilates a idosas. Ju (Leonor Seixas) leva flores ao Padre (Paulo Matos) e queixa-se que Picasso nunca tem um emprego fixo. O Padre diz que lhe encomendou o mural para o ajudar e que lhe pagou por ele. Ju fica surpreendida e agradece ao Padre. Picasso (Pedro Teixeira) olha para o dinheiro que o Padre lhe deu e diz que não chega para pagar as rendas em atraso. Cajó sugere arranjarem mais trabalho, mas Picasso prefere ir comprar raspadinhas, pois sente que está em maré de sorte.
A Madrasta: Picasso faz o impensável com o dinheiro que era para pagar as rendas
Há 47 min