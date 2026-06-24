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A Madrasta: Picasso faz o impensável com o dinheiro que era para pagar as rendas

Há 47 min
A Madrasta: Picasso faz o impensável com o dinheiro que era para pagar as rendas - TVI

Em «A Madrasta», Condessa (Silvia Rizzo) dá uma aula de pilates a idosas. Ju (Leonor Seixas) leva flores ao Padre (Paulo Matos) e queixa-se que Picasso nunca tem um emprego fixo. O Padre diz que lhe encomendou o mural para o ajudar e que lhe pagou por ele. Ju fica surpreendida e agradece ao Padre. Picasso (Pedro Teixeira) olha para o dinheiro que o Padre lhe deu e diz que não chega para pagar as rendas em atraso. Cajó sugere arranjarem mais trabalho, mas Picasso prefere ir comprar raspadinhas, pois sente que está em maré de sorte.
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