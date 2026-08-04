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A Madrasta- Raquel alerta Francisca: «Focaste na cara da Diana, mas não olhaste para a do Pedro»

Há 2h e 13min
A Madrasta- Raquel alerta Francisca: «Focaste na cara da Diana, mas não olhaste para a do Pedro» - TVI

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) comenta com Raquel (Inês Herédia) que adorou o escândalo na quermesse. Raquel diz-lhe que devia ficar preocupada, pois Pedro (Albano Jerónimo) ficou doido de ciúmes. Raquel incentiva Francisca a desistir do casamento e esta acha que Raquel quer Pedro para si. Raquel diz que nunca se sujeitaria a ser substituta de ninguém e Francisca fica insegura.
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