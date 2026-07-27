A Madrasta - Renato tenta encontrar o testamento de Xavier

Há 1h e 40min

Pedro (Albano Jerónimo) sai e avisa que já não volta.

Renato (Sérgio Praia) estava à espreita e assim que Pedro sai, dirige-se para o gabinete dele.

Renato entra e tenta abrir a gaveta onde está guardado o envelope de Xavier. Pedro volta para vir buscar a chave do carro e Renato finge que veio buscar um dossier. Renato finge-se preocupado com Pedro e este confessa que o regresso de Diana (Inês Castel-Branco) mexeu muito com ele. Renato aconselha Pedro a não se deixar manipular por Diana, pois ela só se quer vingar.