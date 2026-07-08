A Madrasta- Ricardo chantageia Francisca: «Se não o fizeres, conto tudo ao maridão sobre nós»

Ontem às 23:02

Em, «A Madrasta» Francisca (Matilde Reymão) diz a Ricardo (Diogo Fernandes) que não tem dinheiro para lhe alugar um apartamento. Ricardo diz que para além do apartamento, também precisa de um carro. Francisca explica que Pedro (Albano Jerónimo) a obrigou a assinar um acordo pré-nupcial e que não vai ter direito a nada. Ricardo diz lhe para arranjar uma solução ou Pedro vai ficar a saber do passado deles.