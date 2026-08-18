A Madrasta»: Ricardo não quer ser pai e aconselha Francisca a abortar

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Na novela «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) mostra o teste de gravidez a Francisca (Matilde Reymão) mostra um teste de gravidez a Ricardo (Diogo Fernandes) e diz-lhe que está grávida. Ele dá-lhe os parabéns, pois acha que isso vai ajudá-la a casar-se com Pedro (Albano Jerónimo). Francisca (Matilde Reymão) tem a certeza que o bebé é de Ricardo (Diogo Fernandes), mas ele não quer esse filho, pois tem outros planos.