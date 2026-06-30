Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Joana recorda infância traumática: «Fechava-nos numa despensa que limpávamos com lixívia»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Joana viveu o terror na infância: «Vi a morte rondar a minha casa muitas vezes»
Dois às 10
Hoje às 12:08
Big Brother Verão - A família de Sara responde: está ou não apaixonada por Nuno?
Dois às 10
Hoje às 11:52
Família de Sara reage à Curva da Vida: «Achei que ela não ia partilhar isto»
Dois às 10
Hoje às 11:50
O que levou Diogo Morgado a abdicar de uma carreira internacional? A razão é surpreendente
Dois às 10
Hoje às 11:23
Diogo Morgado sobre «Coração de Mãe»: «É especial porque fala de assuntos que não são óbvios»
Dois às 10
Hoje às 11:19
Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos
Dois às 10
Hoje às 11:05
Mais Vistos
EM DESTAQUE
A chegar à reta final, estes são os nomeados da semana no Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 22:37
Nem os mais atentos esperavam isto. Emprego de Raquel do “Big Brother Verão” vem à tona
Dois às 10
Hoje às 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Flor admite que nunca amou Sammy e faz declaração de amor a António
Novelas
Hoje às 10:38
Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»
Big Brother
Ontem às 18:13
"Entrámos" na casa de luxo de Cristiano Ronaldo. Prepare-se para ficar de boca aberta
Dois às 10
Ontem às 16:00
TVI PLAYER
A Madrasta: Segredo prestes a ser revelado! Xavier reúne os suspeitos da morte de Artur e ameaça contar tudo à polícia
A Madrasta
Ontem às 22:35
Atropelamento em Albufeira faz 12 feridos: imagens mostram condutor embriagado a desobedecer à GNR
TVI Jornal
Há 1h e 54min
A ACONTECER
Joana recorda infância traumática: «Fechava-nos numa despensa que limpávamos com lixívia»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Joana viveu o terror na infância: «Vi a morte rondar a minha casa muitas vezes»
Dois às 10
Hoje às 12:08
Big Brother Verão - A família de Sara responde: está ou não apaixonada por Nuno?
Dois às 10
Hoje às 11:52
Família de Sara reage à Curva da Vida: «Achei que ela não ia partilhar isto»
Dois às 10
Hoje às 11:50
NOVELAS
Terra Forte: Declaração de amor e nova ameaça: Débora revela imagens que podem mudar tudo
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Vivi é levada inconsciente para o funeral e família esconde a verdade
Terra Forte
Ontem às 23:54
A Madrasta: Pânico no hospital: João Maria desaparece e família encontra a cama vazia
A Madrasta
Ontem às 23:05
A Madrasta: Laura desconfia de traição e confronta Felícia: Renato entra em pânico
A Madrasta
Ontem às 23:01
Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa
Novelas
Há 58 min