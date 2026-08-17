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«A Madrasta»: Será Pedro o verdadeiro autor do crime? Camila levanta suspeitas inesperadas

Há 2h e 38min
«A Madrasta»: Será Pedro o verdadeiro autor do crime? Camila levanta suspeitas inesperadas - TVI

Na novela «a Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) acha que não podem esconder mais de João Maria (Ruben Simões) que ele precisa de um transplante. Carminho (Teresa Tavares) sugere ser ela a falar com ele, mas Felícia (Isabel Abreu) não concorda. Pedro (Albano Jerónimo) decide que vão os três falar com ele. Ouvimos Camila (Ana Lopes) perguntar se Pedro (Albano Jerónimo), que deixou Diana (Inês Castel-Branco) presa injustamente durante 20 anos, deixou de ser suspeito.
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