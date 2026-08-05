A Madrasta: Simão não desiste de Diana e faz promessa a Pedro: «Eu vou lutar por ela»

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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) acha que Simão (João Maneira) pode estar a dizer aquilo para proteger "Maria", mas Simão garante que não e que foi mesmo aquilo que se passou. Simão diz que nunca mentiria a Pedro, mas também lhe diz que vai lutar por Maria e que tem a certeza que ela não é má pessoa como dizem. Simão acha que Pedro está a ser influenciado por Felícia (Isabel Abreu), que a odeia.