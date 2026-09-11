Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) diz à mãe que podia ter avisado que ia chegar. Madalena (Cucha Carvalheiro) acha que não fazia diferença e nota-se a hostilidade entre elas. Madalena nunca concordou com a farsa sobre a morte de Diana (Inês Castel-Branco) e acusa Felícia de ter rejeitado o filho. Felícia diz-lhe que podia ter ficado em África. Madalena afirma que Pedro (Albano Jerónimo) e os filhos precisam dela.
A Madrasta - Tensão entre Felícia e Madalena: «A mãe foi-se embora porque quis»
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